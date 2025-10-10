Путин рассказал о появлении у России нового оружия

Президент Владимир Путин объявил, что Россия вскоре представит новое оружие. Его испытания идут успешно.

«Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания»,— сказал президент на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан. Глава государства отметил, что новизна российских средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого государства.

2 октября Владимир Путин заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай», что на вооружении армии страны могут появиться новые системы гиперзвукового оружия. 21 ноября 2024 года президент рассказал о готовности ракетных комплексов «Орешник», их максимальная дальность поражения достигает 5,5 тыс. км.