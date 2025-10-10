Бывший игрок «Амкара» возглавил клуб РПЛ

41-летний Ильдар Ахметзянов назначен главным тренером ФК «Оренбург». Этот клуб после 11-го тура занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Он сменил на этом посту Владимира Слишковича, который покинул команду после серии из четырех поражений подряд.

Ильдар Ахметзянов имеет богатый опыт как игрока, так и тренера. В своей футбольной карьере выступал в первой и высшей лигах, играя за «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Спартак» (Щелково).

За пермский «Амкар» игрок выступал с 2005 по 2008 годы, когда команда играла в РПЛ. За три года выступления за «Амкар» сыграл в 24 матчах, в которых забил два мяча. Летом 2008 года он перешел в новосибирскую «Сибирь» по просьбе возглавлявшего её в то время бывшего тренера «Амкара» Сергея Оборина. В марте 2009 контракт с «Сибирью» был разорван. Закончил карьеру футболиста в 2014 году в ФК «КамАЗ».

В 2017 году Ахметзянов начал тренерскую деятельность в штабе команды из Набережных Челнов, а в 2020 году возглавил ФК «КамАЗ».