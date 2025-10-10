Суд заключил под стражу директора челябинского парка Гагарина

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу директору муниципального автономного учреждения «Центральный парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина» Жазиту Нургазинову, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По ходатайству следователя он будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 9 декабря, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Жазита Нургазинова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По версии следствия, в 2023-2024 годах директор парка заключил с компанией договор поставки аттракционов на 86 млн руб. Сделка финансировалась из средств субсидии в общем размере 400 млн руб., выделенной администрацией города на развитие и благоустройство учреждения культуры. Директор, по данным следствия, знал, что контракт не имеет экономической целесообразности, так как часть объектов необходимо было демонтировать в связи с реализацией другого договора, а часть каруселей продавалась по завышенной цене и имела значительный износ.