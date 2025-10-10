Путин: иностранные рабочие в РФ должны быть законопослушными гражданами

Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но она должна быть «нужной» стране, заявил президент Владимир Путин.

«Мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила, первое, и второе, чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях и чтобы они соблюдали наши законы, правила»,— сказал господин Путин на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.

Владимир Путин подчеркнул, что иностранные рабочие должны быть законопослушными гражданами. «Кстати говоря, это связано и с языком, прежде всего»,— пояснил президент.