Путин: иностранные рабочие в РФ должны быть законопослушными гражданами
Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но она должна быть «нужной» стране, заявил президент Владимир Путин.
«Мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила, первое, и второе, чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях и чтобы они соблюдали наши законы, правила»,— сказал господин Путин на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.
Владимир Путин подчеркнул, что иностранные рабочие должны быть законопослушными гражданами. «Кстати говоря, это связано и с языком, прежде всего»,— пояснил президент.