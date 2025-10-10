Набиуллина: «диктат» регулятора остановит инновации на финансовом рынке

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ понимает, какие угрозы для финансового рынка исходят от излишней регуляции. Глава Центробанка призывает искать «новую дорогу» и «отсекать крайности».

По словам госпожи Набиуллиной, современные возможности финтеха позволяют недобросовестным практикам бесконечно меняться, вынуждая Центробанк «гоняться за ними». В итоге жесткое регулирование, направленное на борьбу с нечестными игроками, вредит порядочным участникам рынка.

«И это, на мой взгляд, абсолютно тупиковый путь, надо искать новую дорогу. И как искать? Мне кажется, что вначале нужно убрать крайности, отсечь крайности»,— сказала глава ЦБ на форуме Finopolis 2025 (цитата по «РИА Новости»). Первая «крайность» — полная «свобода рук» для финорганизаций. За это будут платить потребители. «Ничего страшного, люди научатся, в следующий раз будут умнее, будут читать контракты»,— приводит Эльвира Набиуллина позицию сторонников этого варианта.

«Или другая крайность — это жесткое регулирование, диктат регулятора и, по сути, доходящее до предварительной регистрации каждого продукта перед тем, как вывести его на рынок»,— продолжила председатель регулятора.

В качестве «ключа к решению этой проблемы» госпожа Набиуллина предлагает технологии. По мнению главы ЦБ, они могут свести к минимуму негативное проявление человеческого фактора, недобросовестные продажи продуктов.