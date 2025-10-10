Воронежская область на 2 месте по производству мяса в стране

Воронежская область вносит значительный вклад в продовольственную безопасность страны, занимая 4 место в России по объему сельхозпроизводства.

По итогам 2024 года регион сохранил ведущие позиции в России по производству растительного и сливочного масел, заняв 1 место (соответственно 12% и 7% от общего объема в стране), по выпуску кондитерских изделий — 2 место (9,5%) сахара — 3 место (12,5%), сыра — 4 место (7%).

По производству мяса во всех категориях хозяйств область занимает второе место в стране и в Центральном федеральном округе (более 680 тыс. тонн).

В канун Дня сельского хозяйства особо интересно узнать, как область смогла достичь таких результатов, на примере одного из агролидеров региона.

Владимир Маслов, председатель совета директоров ГК АГРОЭКО, на опыте компании рассказал, как развивался агропромышленный комплекс в области, благодаря чему удалось построить передовые производства и как развиваются сельские территории.