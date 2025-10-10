В Ессентуках экс-адвоката признали виновной в покушении на мошенничество

В Ессентуках суд вынес приговор бывшему адвокату, которую подозревали по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что адвокат пообещала родственнику приговоренного к лишению свободы способствовать его условно-досрочному освобождению за взятку в размере 1,5 млн руб. При этом фигурантка осознавала, что повлиять на изменение наказания не может. При передаче денег женщину задержали сотрудники ФСБ.

Приговором суда с учетом признания вины и оказания содействия следствию бывшему адвокату назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. В качестве дополнительного наказания осужденную лишили права заниматься адвокатской деятельностью на два года.

Константин Соловьев