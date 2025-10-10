Движение по улице Удмуртской в Ижевске ограничат до утра субботы

Движение транспорта в районе перекрестка ул. Удмуртская — Кирова — Авангардная ограничат с 20:00 10 октября до 8:00 11 октября, сообщает пресс-служба муниципалитета. «Т Плюс» проведет окончательное асфальтирование данного участка.

Работы на полосах планируется проводить поочередно. Водителей перенаправят на свободные ряды, а движение троллейбусов будет регулировать персонал подрядной организации.