Движение по улице Удмуртской в Ижевске ограничат до утра субботы
Движение транспорта в районе перекрестка ул. Удмуртская — Кирова — Авангардная ограничат с 20:00 10 октября до 8:00 11 октября, сообщает пресс-служба муниципалитета. «Т Плюс» проведет окончательное асфальтирование данного участка.
Фото: Пресс-служба администрации Ижевска
Работы на полосах планируется проводить поочередно. Водителей перенаправят на свободные ряды, а движение троллейбусов будет регулировать персонал подрядной организации.