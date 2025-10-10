Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В аэропорту Минвод заработали два питьевых фонтана

В аэропорту Минвод появились два бесплатных питьевых фонтана. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы.

По информации пресс-службы, ведомство получало многочисленные жалобы пассажиров на завышенные цены напитков, особенно питьевой воды, в аэропортах. УФАС Ставрополья предложило руководству минераловодского и ставропольского аэропортов установить на их территории бесплатные источники воды.

«Сейчас в двух общедоступных зонах аэропорта Минвод работают фонтаны с питьевой водой. Ставропольская воздушная гавань планирует установить аналогичный фонтан в стерильной зоне до конца октября»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко

