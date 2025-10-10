Суд обязал мэрию Тольятти обеспечить новым жильем ребенка-инвалида

Мэрия Тольятти должна будет предоставить благоустроенное жилье ребенку-инвалиду, несмотря на попытки чиновников оспорить это решение. Решение Центрального районного суда, которое обязывает администрацию города выделить квартиру вне очереди, оставлено в силе Самарским областным судом. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Жилье должно быть предоставлено по договору социального найма и рассчитано на семью из четырех человек. Оно должно находиться в пределах Тольятти. Ранее мэрия отказалась предоставить жилье, но представитель ребенка оспорил это решение в суде.

Первая инстанция учла, что ребенок страдает тяжелым заболеванием, требующим постоянного ухода. Мэрия Тольятти пыталась оспорить это решение. Но облсуд поддержал решение районного суда, отметив, что оно соответствует закону.

Георгий Портнов