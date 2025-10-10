В Челябинской области пригородные поезда переходят на зимний график

С 13 октября в Челябинской области отменяются «летние» поезда, которыми пользовались жители с апреля по октябрь, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

В зимний период не будут курсировать электрички №6007/6008 Челябинск-Главный — Миасс — Челябинск-Главный и №6901/6904 Челябинск-Главный — Верхний Уфалей — Челябинск-Главный.

Кроме того, с 1 ноября отменяются «летние» остановки: 2130 км, 2327 км, 2324 км, 286 км, «Площадка», «Большая Грязнуха», 28 км, 227 км, 229 км, «СНТ Незабудка».

Виталина Ярховска