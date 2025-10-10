Директором Башкирского театра драмы стал Зиннур Сулейманов

Сегодня замминистра культуры Башкирии Ринат Гайсин представил коллективу Башкирского академического театра драмы нового директора — режиссера Зиннура Сулейманова, сообщает «Башинформ».

Зиннур Сулейманов после окончания Уфимского государственного института искусств по специальности «актер театра и кино» работал в Стерлитамакском башкирском драматическом театре. Затем он окончил театральный институт имени Щукина по специальности «режиссер драмы» и продолжил работу в Салаватском башкирском драмтеатре, руководил Центром современной драматургии и режиссуры Башкирии, потом — в региональном министерстве культуры. В последние годы Зиннур Сулейманов был проректором Уфимского государственного института искусств.

Бывший директор театра Иршат Файзуллин будет заместителем руководителя.

Майя Иванова