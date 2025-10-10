Путин назвал проблемы в отношениях с Азербайджаном «кризисом эмоций»

Президент России Владимир Путин заявил, что между Россией и Азербайджаном не было кризиса межгосударственных отношений. По его словам, произошедшее за последний год было «кризисом эмоций».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я бы даже не говорил, что у нас был какой-то кризис межгосударственных отношений,— сказал господин Путин журналистам на пресс-конференции в Душанбе. — Какой же это кризис? Я бы даже сказал, что это кризис эмоций был».

«Надо было спокойно разобраться»,— подчеркнул Владимир Путин, говоря о крушении самолета Azal, которая послужила причиной осложнений в отношениях двух стран.

«Я очень надеюсь, что эту страницу перевернули и пойдем дальше, без всяких осложнений будем развивать наши контакты»,— заключил президент.

Анастасия Домбицкая