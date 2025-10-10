25 жителей Дагестана наказали за несанкционированные запуски дронов

В Дагестане с начала 2025 года 25 человек привлекли к административной ответственности за использование беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

По информации ведомства, в регионе участились случаи несанкционированных запусков дронов. Многие граждане не знакомы с правилами использования воздушного пространства.

Глава Дагестана Сергей Меликов запретил использование БПЛА 27 сентября 2023 года указом №180. Ограничение ввели для обеспечения общественной безопасности, защиты стратегически важных объектов и предотвращения террористических угроз.

«Запрет не касается беспилотников, которые применяют федеральные и региональные госорганы, органы местного самоуправления и подведомственные им организации, а также компании, выполняющие гособоронзаказ. Использовать дроны могут и другие организации или граждане, если они работают по контрактам с государственными или муниципальными структурами»,— говорится в сообщении.

Пресс-служба главы региона напомнила, что по ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) грозит штраф до 500 тыс. руб.

Валентина Любашенко