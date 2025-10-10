«Ленинград», Трофим, «Иисус Христос — суперзвезда» и «Первый на Олимпе»

На ближайшей неделе в Уфе состоятся концерты групп «Ленинград» и «Воскресенье», бывших музыкантов группы «Кино», автора-исполнителя Сергея Трофимова и комика Сергея Орлова. В уфимских театрах покажут «Горе от ума», «Иисус Христос — суперзвезда», «Пять вечеров» и «Фабричные девушки». Поклонники хоккея смогут посетить игру между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». В кинотеатрах — несколько кинопремьер: «Первый на Олимпе», «Грабитель с крыши», «Сводишь с ума», «Эдем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Концерты

Завтра, 11 октября, в «Тинькофф холл» состоится «Бик матур фест». В фестивале, приуроченном Дню республики, выступят Айдар и Айгиза Галимовы, Dj Ринат Закиров, BABY Ti, Big Matur, HANQYZY и Marat Taturas. В холле концертной площадки развернется маркет национальных украшений и сувениров местных производителей.

13 октября в Уфе выступит Султан Лагучев. На концерте в «Тинькофф холле» певец исполнит свой хит «Горький вкус», который занимал лидирующую позицию в чартах стриминговых сервисов, а также «Коронована мадам», «Люблю и ненавижу», а также новые песни.

15 октября в Уфе состоятся несколько концертов.

В Башкирском государственном театре оперы и балета отметят 100-летие со дня рождения композитора Наримана Сабитова. Нариман Сабитов в 1953—1967 годах — главный дирижер Башкирского театра оперы и балета. С 1953 по 1971 сочетал работу дирижера с композиторской и концертно-просветительской деятельностью. Среди его произведений — опера «Безусый волшебник», балеты «Дружба», «Буратино», «Гюльназира» и другие.

В ГКЗ «Башкортостан» выступят музыканты группы «Кино». В концерте под названием «Симфоническое Кино» прозвучат «Звезда по имени Солнце», «Спокойная ночь», «Группа Крови», «Перемен» и другие песни коллектива. В концерте примут участие: гитарист Юрий Каспарян, барабанщик группы «Кино» Олег Шунцов, бас-гитарист Виктор Савич и большой симфонический оркестр в составе 45 человек под руководством дирижера Антона Шабурова.

В «Тинькофф холле» споет автор-исполнитель Сергей Трофимов. Творчество музыканта многогранно: здесь найдется место и лиричным мотивам, и разухабистым песням, под которые хочется пуститься в пляс, не чужды музыканту и заигрывания с хип-хопом, роком и рок-н-роллом.

В четверг, 16 октября, группа «Воскресенье» даст концерт в ГКЗ «Башкортостан» в рамках своего акустического тура. «Никаких электрогитар. Вся музыка рождается на кончиках пальцев. Зрители воочию увидят волшебство взаимодействия рук музыкантов и струн теплых акустических инструментов. В концертах прозвучат все песни, которые поклонники знают наизусть и конечно новые произведения»,— говорится в афише.

Поклонников музыки «погорячее» в тот же вечер ждут в «Уфа-Арене» хоть на лабутенах, хоть без них. Тут выступит группа «Ленинград» под руководством своего бессменного лидера Сергея Шнурова. В 2024 году «Ленинград» выпустил новый альбом «Синяя богиня» и заявил о возвращении на большую сцену. Уфимских поклонников группы ждет встреча с любимыми песнями и шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны.

Тем, кто хочет провести этот вечер сидя, можно будет скоротать его в «Тинькофф холле» на концерте юмориста Сергея Орлова. Сергей Орлов, популярный стендап-комик страны, выступит с новой программой «Переходный возраст».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Нонна Гришаева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актриса Нонна Гришаева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Спектакли

13 октября в Русском драматическом театре состоится показ спектакля «Фабричные девушки» по пьесе драматурга Александра Володина. Небольшая комнатка в рабочем общежитии. Молодые, непохожие друг на друга девчонки, каждая по-своему ищет в жизни счастье. Для кого-то оно в удачном замужестве, для кого-то в переезде за границу. Непокорная Женька Шульженко, вопреки всему идущая против течения, отстаивает свою правду и право быть собой. В ролях: Анна Бурмистрова, Татьяна Григорьева, Андрей Поведский, Лариса Капустина, Татьяна Ахроменко и другие.

15 октября в Русском драматическом театре — «Горе от ума». Современная интерпретация произведения Александра Грибоедова. В ролях: Александр Федеряев, Анна Коренько, Юлия Тоненко, Софья Венедиктова и другие.

В Городском дворце культуры 15 октября Нонна Гришаева исполнит главную роль в лирической драме «Пять вечеров». Пьеса Александра Володина «Пять вечеров» считается классикой советского театра и знакома многим по кинофильму Никиты Михалкова, где главную роль сыграла Людмила Гурченко. По сюжету главный герой Ильин возвращается домой, в Ленинград, после семнадцатилетнего отсутствия. И встречает Тамару, которую любил когда-то в молодости. В других ролях: Алексей Рыжков, Илья Ильиных, Анастасия Дворецкая, Семен Газиев, Игорь Ларин и другие.

Одно из наиболее известных произведений жанра «рок-опера», не нуждающееся в представлении — «Иисус Христос — суперзвезда». Постановку можно будет увидеть 17 октября в ГКЗ «Башкортостан». Сценическая редакция произведения отличается от традиционного прочтения рок-оперы, она ближе к Священному Писанию. Сюжет рок-оперы охватывает последние семь дней жизни Иисуса Христа, от его въезда в Иерусалим до распятия на Голгофе, фокусируясь на его человеческой природе, сомнениях и страстях. В ролях: Вячеслав Пронин, Роман Никитин, Владимир Дяденистов, Оксана Баранова и другие.

Спорт

14 октября в «Уфа-Арене» состоится очередное «Зеленое дерби»: уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» встретится с казанским «Ак Барсом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Глеб Калюжный

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Глеб Калюжный

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кино

В кинотеатрах Уфы покажут несколько кинопремьер.

Спортивная драма «Первый на Олимпе». Юный блокадник Юра Тюкалов пришел в спорт после войны, когда у него, казалось, не было сил жить, не то что вести изнурительные тренировки по академической гребле. Но после встречи с тренерами Михаилом и Верой Савримович у Юры открывается второе дыхание, и он начинает жизнь заново. Судьбы, обожженные войной, соединились в команде, где все поддерживают и вдохновляют друг друга. Победы даются нелегко, но у Юры есть любовь, талант и родная команда, которую не остановить: их цель — Олимпиада в Хельсинки. В ролях: Глеб Калюжный, Андрей Смоляков, Артем Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко и другие.

Криминальная драма «Грабитель с крыши». Джеффри Манчестер, прозванный за свои дерзкие ограбления McDonald`s грабителем с крыши, обнаруживает неожиданное убежище в магазине игрушек. Здесь он получает шанс перевести дух и залечь на дно. Но события начинают развиваться непредсказуемым образом, когда Джефф влюбляется в очаровательную сотрудницу магазина. В ролях: С. Чад Уильямс, Питер Динклэйдж, Джуно Темпл, Бен Мендельсон и другие.

Мелодрама «Сводишь с ума». Алиса заселяется в просторную квартиру в Санкт-Петербурге, в которой начинает сбоить зеркало, показывая юной квартирантке параллельную реальность той же самой квартиры. Вот только проживает в этой параллельной реальности не Алиса, а тусовщик Иван. В ролях: Мила Ершова, Юрий Насонов, Антон Васильев, Антон Артемьев и другие.

Триллер «Эдем». 1929 год. Один из Галапагосских островов становится пристанищем для горстки людей, которые больше не хотят жить в цивилизации. Но тонкий баланс нарушается, когда к коммуне присоединяется скандальная Баронесса. Ее интриги и жажда власти превращают райскую обитель в остров страданий и заговоров. Градус напряжения накаляется до предела и приводит к череде жутких убийств, тайна которых до сих пор не раскрыта. В ролях: Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби, Даниэль Брюль, Сидни Суини и другие.

Мультфильм «Серафима». Озорник Федя, рано потерявший родителей, переезжает из детского дома жить к своему дяде, одному из местных начальников. Сбегая с уроков в лес, Федя знакомится с девочкой Серафимой, которая открывает ему историю преподобного Серафима Саровского и тайну святых мест его обители. Шмелев, дядя мальчика, нацелен разрушить святые места. Благодаря любви, дружбе и силе веры храбрым ребятам удаётся отстоять и защитить память обители великого святого.