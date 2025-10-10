В Дагестане возбуждено дело после гибели пациентки во время операций

Левашинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, 29 сентября 2025 года в Акушинской центральной районной больнице скончалась пациентка 1978 г.р. Трагедия произошла во время проведения нескольких хирургических операций.

Следователи считают, что медики ненадлежащим образом выполняли свои профессиональные обязанности.

Для выяснения точной причины гибели пациентки назначена судебно-медицинская экспертиза. Изъяты медицинские документы, имеющие значение для расследования.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента.

Валентина Любашенко