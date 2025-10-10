Путешествия облагают сборами

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как в разных странах увеличивают дополнительные сборы с путешественников.

На этот раз отели в Нидерландах могут подорожать. Профильные сообщества сообщают, что правительство рассматривает план по увеличению НДС на услуги размещения с текущих 9% до 21%. В случае одобрения инициативы она затронет все виды размещения: от отелей и гостевых домов до хостелов и кемпингов, причем уже с 1 января 2026 года. Это будет означать отмену льгот для туристического бизнеса. Отраслевые ассоциации опасаются, что участники рынка потеряют часть туристов, а еще — доходов на €500 млн в год как минимум. В 2024 году страну посетило 9 млн человек. Туризм приближается к 4% от ВВП страны. Власти самой популярной локации — Амстердама — уже повысили туристический налог до 12,5% от стоимости номера путешественников в отеле.

К сожалению, дополнительные сборы с туристов — общемировой тренд. Посетителям греческих островов Санторини и Миконос нужно платить по €20 за ночь за поддержание инфраструктуры. Итальянская Венеция тестирует сбор в €5 за въезд. В Новой Зеландии международный сбор увеличен до 100 новозеландских долларов (это примерно €50). Власти горячо любимого россиянами Таиланда все откладывают сбор, но готовятся уже с начала 2026-го брать за въезд по воздуху по 300 бат (почти €8) с человека. Не забываем и туристический налог в некоторых регионах России, который будет увеличиваться в ближайшие годы с 1% от стоимости проживания до 9%.

Отдых и прежде не был бесплатным или даже сильно дешевым, но с каждым годом сама затея отправиться в путешествие будет казаться все более затратной и сложносочиненной. А туристическим сервисам хорошо бы адаптировать свои системы так, чтобы в продукт было действительно все включено.

Яна Лубнина