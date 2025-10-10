Башкирия заняла первое место в рейтинге защищенности потребителей

В этом году Башкирия стала лидером в рейтинге защищенности потребителей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора со ссылкой на «Объединение потребителей России».

Республика набрала 1,26 тыс. баллов, находящийся на втором месте в рейтинге Татарстан — 1,17 тыс. баллов, а Белгородская область, расположившаяся на третьем — 906 баллов.

Двадцатку регионов с высоким уровнем защищенности потребителей замыкают Москва (624 балла), Красноярский край (620 баллов) и Калужская область (619 баллов). Еще 36 субъектов РФ показали средний уровень, а 27 — низкий уровень защищенности потребителей. Самые последние места в рейтинге занимают Чукотский автономный округ (65 баллов), Республика Тыва (114 баллов) и Ненецкий автономный округ (140 баллов).

Рейтинг, составленный Общероссийским общественным движением в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России», публикуется раз в два года. Чтобы построить рейтинг, использовали оценочную систему из пяти тематических критериев, в каждый из которых входит определенное число параметров, оценка по которым формировалась из нескольких показателей и факторов. Каждый субъект Российской Федерации исследовался по 65 показателям, которые рассчитывались на основании данных 276 факторов.

Башкирия занимала первое место в рейтинге в 2021 и 2023 годах.

Майя Иванова