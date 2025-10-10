Бывшего топ-менеджера «ТНС энерго НН» освободили от долга на 785 млн рублей

Бывший исполнительный директор «ТНС энерго Нижний Новгород» Василий Ситдиков в финале арбитражного дела о своем банкротстве избавился от ответственности в сумме 785,6 млн руб. перед компанией. Апелляционный суд, рассмотрев жалобу представителей должника, применил к господину Ситдикову правило освобождения от дальнейшего исполнения обязательств перед «ТНС Энерго Нижний Новгород» на крупную сумму.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Приволжье», ранее гарантирующий поставщик электроэнергии в Нижегородской области регрессом взыскал с бывшего управленца размер погашенной налоговой задолженности со штрафами, начисленной за 2016 год. Налоговые органы решили, что общество получило необоснованную налоговую выгоду за счет завышенной сбытовой надбавки. Доплатив налоги, ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» возложило вину на своего бывшего работника, взыскав с него убытки. Он не согласился с этим решением и уехал в Черногорию, так как в Нижнем Новгороде по инициативе компании было возбуждено уголовное дело за неисполнение решение суда.

Василий Ситдиков доказывал свою непричастность к формированию тарифа, доказывая, что управленческие решения принимались не им, а головной управляющей компанией энергосбытового холдинга — сейчас это ПАО ГК «ТНС энерго». Вторая судебная инстанция в деле о банкротстве встала на сторону бывшего работника. Решение в законную силу не вступило, «ТНС энерго Нижний Новгород» может его обжаловать в кассационном арбитражном суде.

Иван Сергеев