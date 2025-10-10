Альфа-банк и ПСБ договорились о развитии технологии открытого банкинга. Соглашение позволит предпринимателям, обслуживающимся сразу в двух банках и попавшим в пилотную группу, получить и протестировать доступ к информации по своим счетам в режиме одного окна на базе программного обеспечения Альфа-банка или ПСБ. Такой подход сэкономит клиентам время и средства, так как они смогут в едином интерфейсе управлять финансами предприятия и наиболее выгодно комбинировать использование финансовых продуктов и услуг от разных банков. Банки в результате использования открытых API получат качественную, проверенную и актуальную информацию о клиентах, которая позволит быстрее и с меньшими рисками принимать кредитные решения.

Сеть торговых центров «Мега» планирует до конца года запустить онлайн-площадку по продаже товаров. Речь идет о совместном проекте с «Мегамаркетом». Ассортимент будет сформирован товарами арендаторов «Меги», которые станут партнерами онлайн-площадки. На первом этапе основной фокус проекта делается на товары из категории fashion — мужская, женская и детская мода, спортивная одежда и аксессуары.

Часть сотрудников «Уралвагонзавода» переведут на четырехдневную рабочую неделю из-за падения спроса на производство гражданской продукции. Решение касается только специалистов вагонного производства, им предложили переобучение и перевод на другие направления, обеспеченные заказами. Предприятие, входящее в «Ростех», остается крупнейшим производителем бронетанковой техники и вагонов в России.