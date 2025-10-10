«СИБУР» может построить в Перми новое производство на площади более 26 га

АО «СИБУР-Химпром» планирует запустить в Перми производство сырья для порошковых красок — неопентилгликоля и насыщенных полиэфирных масел. Его общая мощность составит 97 тыс. т. Об этом сообщает «Новый компаньон». Объект будет возведен на площади 26,3 га на площадке, примыкающей к территории предприятия на ул. Промышленной. Сейчас там проводятся необходимые инженерные изыскания, их планируется завершить до конца 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Производственный комплекс будет включать компрессорную водорода, комплекс средств охраны, эстакады слива сырья с насосной и налива жидкой смолы, эстакады слива сырья с насосной и налива жидкой смолы и другое оборудование.

Впервые о планах строительства комплекса сообщалось в 2023 году. Тогда представители предприятия сообщили о намерении выпускать импортозамещающую продукцию.