Cinemaplex: в России проводят кинопоказы без зрителей для выполнения планов
Руководства бюджетных культурных учреждений проводят фиктивные кинопоказы без посетителей, чтобы выполнить государственные плановые показатели по посещаемости. Билеты на такие сеансы могут пробивать по цене в 1 руб. Об этом сообщило издание Cinemaplex.
«В одном из залов учреждения натянут бывший в употреблении экран, установлен DVD-проектор, и этот гибрид официально зарегистрирован в ЕАИС как второй кинозал. Его цель — не показ кино, а выполнение спущенных сверху плановых показателей по посещаемости»,— пишет издание. Государственные культурные организации вынуждены прибегать к таким мерам, иначе их руководителям грозит депремирование, следует из публикации.
Из документов, на которые ссылается Cinemaplex, следует, что до конца прошлого года бюджетные кинотеатры работали в рамках нацпроекта «Культура». В соответствии с ним государственные организации должны были увеличить показатели по числу посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года. При этом коэффициент рассчитывали по 2018 году, когда в России в прокат выходило множество высокобюджетных международных проектов.
С 2025 года в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» организации должны ежегодно увеличивать посещаемость на 5% вплоть до 2030 года.
Средняя цена билета в коммерческих кинотеатрах составляет сотни рублей. Однако, по данным ЕАИС, билет на сеанс может стоить менее 5 руб. При этом 367 фильмов за этот месяц, которые составляют 65% от общего числа, собрали менее 100 тыс. руб. каждый.