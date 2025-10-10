«Сибирь-арена» отсудила у организатора «Щелкунчика» на льду 3,2 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области 7 октября удовлетворил иск новосибирского ГКУ НСО «Арена» (ЛДС «Сибирь-арена») о взыскании 3,2 млн руб. с организатора ледового шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» — московского ООО «Ледовые сезоны».

«Взыскать с ООО «Ледовые сезоны» в пользу истца 2,4 млн руб. задолженности, 540 тыс. руб. штрафа, 73,2 тыс. руб. пени и начиная с 24.09.2025 пени в размере 0,01% на сумму задолженности за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательства», — говорится в решении суда в картотеке арбитражных дел. Заседание суда прошло без участия ответчика.

Согласно исковому заявлению, 30 августа ГКУ НСО «Арена» и компания «Ледовые сезоны» заключили договор оказания услуг для организации 25 декабря 2024 года шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». Стоимость контракта составила 1,3 млн руб., в том числе НДС 20%. Позже — 4 декабря 2024 года было подписано допсоглашение об увеличении срока оказания услуг до двух суток (на 25 и 26 декабря 2024 года), и, соответственно, об увеличении стоимости до 2,7 млн руб., в том числе НДС 20%. Организатор шоу обязался оплатить аренду льда до 25 декабря 2024 года, однако проигнорировал эту обязанность и последующие претензии.

Исходя из информации, размещенной на сайте организатора шоу, проект призван популяризировать русское искусство и спорт в России. В качестве участников представления заявлены именитые артисты и спортсмены, в том числе олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, серебряный призер олимпийских игр Евгения Медведева, двукратная чемпионка России Аделия Петросян и др. В сезоне 2025-2026 проведение шоу в Новосибирске не анонсировано.

ООО «Ледовые сезоны» зарегистрировано в Москве в январе 2020 года. Основным видом деятельности компании является организация отдыха и развлечений. Согласно данным ЕГРЮЛ владелец общества —Станислав Зылев. По сведениям Rusprofile, выручка предприятия в 2024 году составила 42 млн руб., прибыль 2,6 млн руб.

Лолита Белова