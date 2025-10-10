В Оренбурге ввели ограничения для операторов и пользователей электросамокатов

Администрация Оренбурга утвердила новые правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, сдаваемые в аренду через мобильные приложения. Об этом сообщили чиновники в пятницу, 10 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно новым правилам, операторы аренды СИМ должны контролировать геопозицию пользователей и блокировать доступ к сервису при нарушениях: превышении скорости или въезде в запрещенные зоны. Также они обязаны информировать пользователей о правилах и следить за их выполнением.

Кроме того, электросамокаты запрещено оставлять в Оренбурге на детских и спортивных площадках, дорогах, газонах, а также вблизи памятников и объектов культурного наследия. Максимальная скорость электросамокатов — 25 км/ч, а на некоторых участках — 15 км/ч.

Сезон аренды СИМ длится с 15 апреля по 1 ноября, но при хороших погодных условиях может быть продлен на две недели.

Георгий Портнов