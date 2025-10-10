Стоимость проживания в гостиницах КМВ стабилизируется в 2026 году

Цены номеров в гостиницах Кисловодска и других городов КМВ завышены и во многом обусловлены недостатком выбора у россиян, заявила Наталья Барабанова, руководитель Ассоциации Отельеров АМОС в КМВ, в рамках деловой сессии «Будущее частной медицины и санаторно-курортной отрасли в СКФО: вызовы и новые возможности», организованной Ъ-Кавказ в Пятигорске.

По словам эксперта, гостиничный номер в Кисловодске стоит вдвое дороже, чем, к примеру, в Краснодаре при том же качестве обслуживания. При этом спрос в последние годы рос и позволял отельерам поднимать цены и ставить дополнительные условия для гостей. Но после частичного открытия границ и укрепления рубля многие россияне вновь предпочитают зарубежные курорты, что должно привести если не к стагнации, то к стабилизации спроса и цен на КМВ даже в условиях роста налогов и инфляции.

За лето 2025 санатории КМВ заработали 14,9 млрд рублей. По подсчетам сервиса «Санатории-России.РФ», это на 30 процентов больше, чем в прошлом году. В здравницах отдохнули 233 тыс. человек, и по числу отдыхающих Ставропольский край занял второе место в стране после Краснодарского края.

Станислав Маслаков