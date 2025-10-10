В Ульяновске обвиняемый в убийстве таксиста заключен под стражу

В пятницу суд своим решением отправил в СИЗО на два месяца 45-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве таксиста, сообщило СУ СКР по Ульяновской области.

На заключении под стражу настаивало следствие, суд согласился с его доводами.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», резонансное убийство было совершено утром 25 сентября. 45-летний пассажир сел в такси в Заволжском районе Ульяновска и во время поездки он нанес водителю несколько ударов ножом, после чего сам сел за руль автомобиля, проехал до поворота на село Архангельское (5 км от проспекта Дружбы народов — границы Ульяновска), где, не справившись с управлением, на большой скорости вылетел в кювет. Случившееся ДТП позволило поймать преступника. Подозреваемый, как сообщают в СУ СКР, пытался ползти в сторону шашлычной, расположенной у поворота. Оттуда его и вывезла скорая помощь, вызванная проезжавшими водителями. Тело убитого таксиста в момент аварии выбросило из салона автомобиля и было обнаружено рядом с автомобилем.

До пятницы подозреваемый находился под охраной в больнице с травмами позвоночника. В среду, когда врачи разрешили проведение следственных действий, ему было предъявлено обвинение. Вину он признал в полном объеме, но не смог объяснить свои действия, отвечая, что «был пьян, из-за чего-то переругался с таксистом и убил его ударами ножа». По данным СУ СКР, обвиняемый ранее уже отбывал длительный срок в колонии за убийство.

Предполагается, что к уголовному делу добавится еще одна обвинительная статья — по неправомерному завладению автомобилем с применением опасного для жизни насилия (ч.4 ст. 166 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Андрей Васильев, Ульяновск