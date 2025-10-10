В суд направили дело против бойца ВСУ, убившего двух российских военнопленных

Военная прокуратура утвердила обвинение по делу против военнослужащего ВСУ Игоря Скубака. Его обвинили в убийстве двух лиц и жестоком обращении с военнопленными. Дело направили на рассмотрение в Верховный суд ДНР.

По версии следствия, преступление произошло 10 июня на опорном пункте между населенными пунктами Отрадное и Комар в ДНР. Фигурант не менее трех раз выстрелил в спины бойцов ВС РФ.

Мотивом, как считают следователи, стала ненависть к военнослужащим, поддерживающим проведение СВО. В настоящий момент Игорь Скубак находится под арестом.

Никита Черненко