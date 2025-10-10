На Ставрополье два предприятия незаконно расширили перечень видов деятельности

В Кировском округе муниципальные унитарные предприятия «Коммунальщик» и «Надежда» заподозрили в незаконном расширении перечня видов деятельности. Об этом сообщает пресс-служба федеральной антимонопольной службы Ставропольского края.

Проверка установила, что после января 2020 года в выписки обоих предприятий внесли сведения о новых видах экономической деятельности, которые не попадают под исключение. Так, МУП «Коммунальщик» было незаконно дополнено видом деятельности по предоставлению выставочных и ярмарочных услуг. А предприятие «Надежда» получило сразу три новых вида деятельности в той же сфере: деятельность организаторов и операторов выставочных и ярмарочных мероприятий, деятельность организаторов конгрессных мероприятий и деятельность по предоставлению выставочных/ярмарочных услуг.

Действующее законодательство запрещает создание и изменение видов деятельности унитарных предприятий, не подпадающих под строго ограниченные законом исключения. Расширение деятельности муниципальных предприятий в конкурентные сегменты рынка создает угрозу ограничения конкуренции», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что решения были приняты администрацией Кировского муниципального округа как учредителем предприятий. Органу местного самоуправления выдали два предупреждения. По ним необходимо в двухмесячный срок исключить из учредительных документов предприятий неправомерно добавленные виды деятельности. В случае неисполнения предупреждения будут возбуждены антимонопольные дела.

Константин Соловьев