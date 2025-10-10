Житель Керчи предстанет перед судом по делу о государственной измене

Верховный суд Крыма рассмотрит уголовное дело жителя Керчи, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами. Об этом «Ъ» сообщили в республиканской прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, 22-летний керчанин является противником специальной военной операции. В январе 2024 года, желая заработать денег, он сделал снимки с точными географическими координатами мест дислокации российских воинских подразделений и отправил их в чат, используемый Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Позже мужчину задержали сотрудники ФСБ России по Крыму и Севастополю. Против него возбудили и расследовали уголовное дело ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Накануне в Севастополе отправили под стражу местного жителя, который собирал и передавал украинской разведке секретную информацию о российской военной технике и ПВО.

Александр Дремлюгин, Симферополь