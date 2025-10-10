Прием заявок на участие в премии «Коммерсантъ года» на Урале продлится до 31 октября

В Свердловской области продолжается прием заявок на участие в юбилейной деловой премии «Коммерсантъ года — 2025». Подать документы можно до 31 октября на сайте коммерсантъгода.рф. К участию допускаются представители малого и среднего бизнеса (МСБ) Свердловской области, которые продемонстрировали положительную динамику выручки по итогам 2024 года.

Премия проводится с 2021 года при поддержке регионального правительства. Организатором является обособленное подразделение АО «Коммерсантъ» в Екатеринбурге, соорганизаторами — Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) и региональное Агентство по привлечению инвестиций (АПИ).

Победители будут определены в следующих номинациях:

«Пищевое производство и сельское хозяйство»;

«Обрабатывающее производство»;

«Строительство и проектирование»;

«Торговля»;

«Услуги»;

«Инвестиционный прорыв».

Для молодых предпринимателей в возрасте до 45 лет есть отдельная номинация «Молодой Коммерсантъ», партнером которой выступает Клуб молодых промышленников (КМП). В ней могут принять участие резиденты клуба.

«Российский бизнес не первый год в условиях экономической турбулентности. В ближайшие полтора года каждый третий предприниматель рискует оказаться на грани банкротства. Но даже в такое время находятся компании, которые ловко и достаточно спокойно переносят испытания, продолжая трудиться на благо нашей страны и развивают ее экономику. И в рамках номинации "Молодой Коммерсантъ" мы хотим отметить именно таких неподдающихся, несгибаемых и стойких предпринимателей нового поколения»,— сообщил основатель ГК AN-GROUP, руководитель Свердловского отделения Клуба молодых промышленников Антон Батаков.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии пройдет 18 ноября в креативном кластере «Домна». Победители получат памятные подарки и статуэтки с символикой премии.

Анастасия Реутова