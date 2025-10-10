Липецкий «Моторинвест» планирует оптимизировать сборку гибридов Voyah Free

Липецкое ООО «Моторинвест», выпускающее автомобили Evolute и Voyah, присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В рамках него предприятие с помощью Регионального центра компетенций планирует оптимизировать сборку гибридов Voyah Free. Об этом сообщили в правительстве региона.

Специалисты «Моторинвеста» уже начали диагностику производственных процессов для выявления проблем, потерь и дублирования операций. Это позволит определить направления для повышения эффективности.

«Федеральный проект открывает для липецких автопроизводителей доступ к лучшим практикам в области повышения производительности. Поддержка со стороны Регионального центра компетенций поможет компании оптимизировать сборку, сократить издержки и укрепить свои позиции на рынке, что полностью соответствует нашим целям по развитию высокотехнологичной промышленности»,— считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Алина Морозова