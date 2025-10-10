Анастасия Россель ушла с поста директора Березовского техникума «Профи»

Экс-супруга внука бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя — Анастасия Россель покинула должность директора Березовского техникума «Профи» (Свердловская область) после полутора лет работы. Об этом она сообщила в соцсети «Вконтакте».

Фото: Соцсети Анастасии Россель

«Развитие "Профи" заложено на годы вперед, на наш техникум начали равняться. Поэтому мне пора двигаться дальше!»,— написала она.

Госпожа Россель поблагодарила коллег и студентов за совместную работу. По ее словам, за время ее руководства в учебном заведении был проведен капитальный ремонт, обновлены мастерские, привлечены более 30 партнеров и открыты новые образовательные программы. «Вместе мы добились престижа рабочих специальностей!»,— отметила Анастасия Россель, подчеркнув, что средний балл абитуриентов повысился с 3,0 до 4,5, а в истории техникума впервые возник конкурс на место.

«Задачу, поставленную моим руководством, я выполнила. Я благодарна за полтора года, которые мы провели вместе, за результаты, которых мы достигли, и за эмоции, которые запомнятся нам навсегда!»,— резюмировала Анастасия Россель. О причине ухода с должности она не сообщила.

Анастасии Россель 35 лет. Она закончила Уральский филиал РАНХиГС по специальности государственное и муниципальное управление.

Березовский техникум «Профи», основанный в 1930 году, занимает первое место в рейтинге средних специальных учебных заведений муниципалитета. Техникум предлагает обучение по 13 направлениям, включая строительство, машиностроение, информационные технологии, экономику и право.

Полина Бабинцева