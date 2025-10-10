Казанский научный центр закупит серверное оборудование на 20 млн
Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» планирует приобрести два стоечных сервера на сумму 20 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Оборудование поставят в главное здание центра на улице Лобачевского в Казани.
Серверы необходимы для обеспечения вычислительных мощностей центра, который занимается разработками в области наноэлектроники, квантовой информатики, молекулярной биологии и биотехнологий, а также созданием интеллектуальных систем и функциональных материалов нового поколения.