Омск выбран местом проведения премии «Золотая маска»

Всероссийская театральная премия «Золотая маска» состоится в Омске. Мероприятие пройдет в июле 2026 года, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Решение было принято Секретариатом Союза театральных деятелей России.

«Мы видим, как нас ждет Омск, который в следующем году будет культурной столицей России. Конечно, это серьезная непростая логистика, но такое расширение географии «Золотой маски» на всю страну, бесспорно, верный вектор развития», – заявил президент премии и фестиваля Владимир Машков.

На данный момент экспертные советы определяют спектакли, которые будут представлены на соискание премии. После чего сформируют лонг-лист самых ярких постановок сезона 2024–2025 и шорт-лист номинантов.

Александра Стрелкова