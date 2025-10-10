Экс-глава самарского минтуризма стал министром транспорта региона

Артур Абдрашитов назначен министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на заседании регионального правительства в пятницу, 10 октября.

С июля 2022 по декабрь 2024 года Артур Абдрашитов был министром туризма Самарской области. В декабре 2024 года он стал помощником губернатора и курировал направление туризма. До последнего времени обязанности главы регионального минтранса временно исполнял Сергей Неретин.

Прежний руководитель областного министерства Иван Пивкин в августе 2025 года был признан виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ). Бывшего чиновника оштрафовали на 480 тыс. руб. Также в течение трех лет ему запрещено занимать должности в структурах власти.

По версии следствия, в сентябре 2023 года экс-глава регионального минтранса незаконно поручил признать победителем аукциона на ремонт автодороги Самара — Новокуйбышевск ООО «Амонд», хотя в конкурсе должно было выиграть ПАО «ДОРИСС» из Чувашии. Фирма оспорила итоги торгов, они были отменены, и аукцион провели повторно.

Тендер выиграла фирма «ДОРИСС», но, как установили силовики, Иван Пивкин потребовал от руководителя этой компании привлечь «Амонд» к работам по договору качестве субподрядчика. В противном случае экс-глава областного минтранса пригрозил помешать работе компании «ДОРИСС» на территории Самарской области, выяснили следователи. После этого Ивана Пивкина задержали и арестовали. До оглашения приговора он содержался в СИЗО.

Георгий Портнов