В Самаре отловили более 3,3 тысячи бездомных собак с начала года

На улицах Самары с начала года отловили и обследовали более 3,3 тысячи бездомных собак. В городском бюджете на эти цели предусмотрено около 60 млн руб. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В среднем ежедневно по заявкам самарцев отлавливают от 15 животных. Отлавливать уже чипированных животных можно повторно. Их осматривают, обследуют на наличие паразитов и вакцинируют, если срок действия вакцины истек.

В ведомстве отмечают, что отловленных собак помещают в приют, обследуют, обрабатывают от паразитов, вакцинируют от бешенства и стерилизуют. После тридцатидневного карантина неагрессивные животные возвращаются в прежнюю среду обитания с присвоением идентификационного номерного знака в виде бирки на ухе.

Руфия Кутляева