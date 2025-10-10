Психологическую помощь через сервисы Красного Креста получили 110 тыс. россиян

Более 110 тыс. человек получили психологическую поддержку через сервисы Российского Красного Креста с начала 2025 года, сообщила ТАСС пресс-служба организации.

Горячая линия первой психологической помощи за указанный период приняла более 24 тыс. звонков (82% обратившихся — женщины, 18% — мужчины). Подавляющее большинство воспользовавшихся линией — взрослые люди, но помощь оказали и 482 детям и подросткам.

Также с начала года специалисты РКК обработали более 25 тыс. запросов через чат-бот. Чаще всего люди обращались туда из-за проблем в отношениях, конфликтов с родителями, депрессивных и тревожных состояний, потери близких и буллинга. 41% от общего числа обращений поступило от мужчин. Почти каждый второй пользователь бота — ребенок или подросток, указывают в РКК.

Полина Мотызлевская