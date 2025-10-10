Польша экстрадировала в РФ пытавшегося получить убежище подростка

Польские пограничники передали российской стороне подростка из Санкт-Петербурга, пытавшегося перебраться через границу с республикой. Против него возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы России. Материалы дела поступили в Правдинский районный суд Калининграда.

Как рассказали в пресс-службе Калининградского областного суда, молодой человек планировал получить политическое убежище в Евросоюзе. Для этого он 20 августа прилетел из Петербурга в Калининград. Затем он несколько дней искал место для пересечения границы.

Через четыре дня фигурант купил билет до села Севское, откуда пошел в сторону границы. Подросток переплыл реку Лава и проник в Польшу. После этого его задержали сотрудники пограничной стражи республики.

Никита Черненко