Авиакомпания Delta Air фиксирует растущий спрос на места в бизнес-классе

9 октября руководство американской авиакомпании Delta Air Lines заявило, что ее выручка от продажи премиальных авиабилетов превысит выручку от продажи обычных билетов уже в течение одного-двух ближайших кварталов.

По итогам третьего квартала выручка Delta от продажи авиабилетов премиум-класса выросла на 9% в годовом исчислении и составила $5,8 млрд. При этом продажи обычных мест в экономклассе сократились на 4% и составили $6,1 млрд. Компания объясняет такую ситуацию меняющимися источниками спроса: более обеспеченные американцы бронируют премиальные места для полетов за рубеж, в то время как остальные экономят на билетах на внутренних рейсах, что способствует снижению продаж в экономклассе.

«Большая часть нашего роста выручки, если не почти весь, в следующем году будет приходиться на премиальные места,— заявил президент Delta Air Lines Глен Хауэнштейн.— Что изменилось за последние 10 или 15 лет? Раньше премиальные продукты были убыточными, а теперь это продукты с самой высокой маржой».

Евгений Хвостик