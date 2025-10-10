Генподрядчик ЛДС в Новосибирске выплатит по решению суда 175 млн рублей

Строительную компанию — ООО «Элинальфа», занимавшуюся возведением ледового дворца спорта (ЛДС) «Сибирь-арена» в Новосибирске, арбитражный суд обязал выплатить заказчику — ГКУ НСО «Арена» 175,5 млн руб. Речь идет о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств по муниципальному контракту от 28 февраля 2020 года. По его условиям, подрядчик мог выбрать один из способов — предоставить заказчику независимую гарантию, либо внести на его счет необходимую сумму. В свою очередь, установил суд, ответчик не исполнил эту обязанность несмотря на неоднократные уведомления со стороны заказчика.

«Данная обязанность является объективно и субъективно исполнимой для ответчика. С учетом изложенного исковые требования о возложении обязанности на ответчика по перечислению суммы обеспечительного платежа являются обоснованными и подлежащими удовлетворению», — говорится в решении суда в картотеке арбитражных дел.

Стоимость контракта с «Элинальфа» по строительству ледовой арены составила 3,5 млрд руб. Генподрядчик должен был завершить работы до 31 августа 2022 года. Однако 14 июня 2023 года с компанией было заключено дополнительное соглашение, по которому цена контракта составила уже 7,2 млрд руб., а срок выполнения работ был продлен до 30 сентября 2023 года. В соответствии контрактом, размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта, то есть 175,5 млн руб.

(ГКУ) Новосибирской области «Арена» в марте 2024 года обратилось с исковым заявлением к ООО «Элинальфа» о взыскании неосновательного обогащения по государственному контракту в размере 3,389 млрд руб. В то же время «Элинальфа» подал встречный иск к (ГКУ) Новосибирской области «Арена» о взыскании задолженности в размере 3,325 млрд руб. Оба дела в настоящее время рассматриваются. К участию в деле в качестве третьего лица привлечены управление федерального казначейства Новосибирской области и региональная прокуратура.

Ледовый комплекс «Сибирь-арена» рассчитан на 10,5 тыс. зрителей, его открытие состоялось в августе 2023 года. Изначально объект строился к молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске в декабре 2022 года. С учетом допоборудования, объект обошелся в сумму около 16 млрд руб.

Лолита Белова