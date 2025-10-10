Нацбанк Казахстана установил рекордно высокую ключевую ставку

Национальный банк Казахстана повысил ключевую ставку с 16,5% до 18% годовых с коридором плюс-минус 1 п.п. Решение регулятора продиктовано ухудшением инфляционного фона, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

«Ускорение инфляции вкупе с ослаблением курса тенге существенно смягчили денежно-кредитные условия. — сказал на брифинге председатель Нацбанка Тимур Сулейменов. — Все это потребовало от нас значимого повышения базовой ставки, чтобы вернуть необходимую умеренную жесткость денежно-кредитных условий и, самое главное, предотвратить рост инфляции».

Годовая инфляция в Казахстане достигла 12,9% в сентябре. Импортной составляющей этого процесса господин Сулейменов назвал рост мировых цен на продовольствие. Согласно стратегии денежно-кредитной политики Казахстана до 2030 года, государство нацелено на поддержание годовой инфляции вблизи 5% в среднесрочном периоде. Председатель Нацбанка допустил, что ставка еще может быть повышена в ноябре. Решение будет принято с учетом обновленных прогнозов инфляции и других макроэкономических показателей.