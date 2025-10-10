Самарское УФАС впервые вынесло обвинительное решение тату-салону

Как стало известно «Ъ-Волга», Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области впервые вынесло обвинительное решение одному из тату-салонов на территории региона. Ведомство установило, что организация разместила рекламу, не соответствующую требованиям российского законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Жалоба на организацию была подана гражданином через платформу «Госуслуги. Решаем вместе». В ведомстве установили, что реклама услуг тату-салона не содержала предусмотренного законодательством предупреждения о наличии противопоказаний или необходимости получения консультации специалистов. Это противоречит требованиям ч. 7 ст. 24 ФЗ «О рекламе».

По данным УФАС по региону, «в ответ на определение о возбуждении дела… ответчик предоставил письменные пояснения, согласно которым отключил рекламную рассылку». Ведомство вынесло владельцу тату-салона предупреждение за нарушение законодательства о рекламе.

Андрей Сазонов