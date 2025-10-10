Авиации подобрали шины

«Алтайский шинный комбинат» получил сертификаты соответствия на авиационные покрышки для новейшего российского авиалайнера МС-21. Разработка новой для завода как по размеру, так и по составу резины велась с 2020 года. Документ официально позволяет предприятию запустить производственную линию и комплектовать авиаперевозчиков отечественными шинами. Как рассказал «Ъ-Сибирь» представитель комбината, мощностей завода хватит для того, чтобы обеспечить покрышками весь будущий парк МС-21 (270 самолетов к 2030 году). Аналитики оценивают инвестиции в создание отдельной линии в несколько миллиардов рублей. А участники рынка отмечают на примере других комплектующих высокую стоимость российских аналогов.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ожидается, что «Алтайский шинный комбинат» сможет в полном объеме закрыть потребности парка авиалайнеров МС-21 в шинах

О подготовке к запуску производства авиационных шин для отечественного самолета МС-21 на базе «Алтайского шинного комбината» (АО «ПО "АШК"») заявили власти региона. По словам губернатора края Виктора Томенко, в настоящее время завод готовится к летным испытаниям, после чего будет запущено серийное производство. О соответствующих планах подтвердили на самом предприятии. Согласно релизу, размещенному на сайте компании, специалисты комбината успешно завершили многолетнюю работу по созданию и сертификации авиационных шин для МС-21. «Получено свидетельство о годности комплектующих изделий, что официально позволяет комплектовать самолет шинами отечественного производства»,— говорится в сообщении компании.

АО «ПО "АШК"» является учредителем двух предприятий — «Нортек» и «ЯШЗ Авиа», — расположенных на одной производственной площадке в Барнауле (ранее «Алтайский шинный комбинат»). Завод выпускает шины для легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и промышленной техники, а также квадроциклов и легких грузовиков. По данным из ЕГРЮЛ, учредителем компании является АО «Промшинтех». В октябре 2023 года управляющей компанией обоих заводов по решению Минпромторга России была назначена ГК «Росхим». В июне 2025 года правительство Алтайского края комментировало, что в состав «Росхима» входят такие региональные предприятия, как «Кучуксульфат» в Благовещенском районе и «Алтайский шинный комбинат» в Барнауле.

Разработка двух типов авиационных шин — носовой (770*240 R356) и основной (1260*450 R556) — велась с 2020 года. «Осенью 2024 года успешно прошли стендовые проверки шины передней стойки шасси, а зимой и весной 2025-го — шины основных стоек шасси для самолетов МС-21 и Superjet. Часть сертификационных испытаний была проведена в Китае, и все проверки были успешно пройдены с первой попытки»,— рассказали в «Алтайском шинном комбинате».

Как сообщил «Ъ-Сибирь» представитель предприятия, летные испытания уже начались, их проводит разработчик МС-21 — ПАО «Яковлев». «Когда процесс испытаний будет завершен, алтайским шинам будет присвоена серийная литера, что откроет дорогу к их серийному производству»,— уточнил он. По его оценке, производство может быть запущено в 2026 году.

Проект «Алтайского шинного комбината» вписывается в комплексную программу развития гражданской авиации. Согласно этой стратегии, к 2030 году должно быть выпущено 270 самолетов МС-21-300.

«Весь будущий парк этих современных воздушных судов будет укомплектован алтайскими шинами»,— заявил представитель завода.

При должном финансировании предприятие сможет заместить весь объем импортных авиационных шин на внутреннем рынке, полагает основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia.ru Андрей Патраков. «Целевой объем в 270 комплектов шин для МС-21 к 2030 году может оказаться избыточным, так как этот объем производства самих самолетов не будет выполнен из-за незавершенной сертификации других важных компонентов. В этих условиях рациональным решением было бы направить как минимум часть инвестиций в разработку и сертификацию отечественных аналогов шин для иностранных самолетов Airbus A320 и Boeing B737»,— указывает эксперт и отмечает, что, в отличие от МС-21, спрос на шины для иностранных самолетов уже есть, и это может сделать проект алтайского завода потенциально прибыльным и успешным.

Размер вложений в создание производственной линии авиашин для отечественного самолета может составить от 3 до 4,5 млрд руб., полагает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. «Сама разработка авиашин, вероятно, могла обойтись чуть дешевле — в диапазоне от 800 млн до 1 млрд руб., куда входят затраты на НИОКР, создание опытных образцов, проведение многочисленных испытаний, включая стендовые и летные тесты, а также получение сертификации.

Авиационная индустрия требует многолетнего цикла разработки и валидации, что значительно увеличивает стоимость проекта по сравнению с автомобильными или промышленными шинами»,— комментирует эксперт.

Потенциал проекта аналитики оценивают высоко и отмечают, что помимо прямых поставок для МС-21, предприятие может рассчитывать и на заказы для послепродажного обслуживания, что обеспечит стабильный доход на протяжении всего жизненного цикла самолетов.

«Кроме того, в более отдаленной перспективе не исключено, что данные шины будут экспортировать из РФ в другие государства, как вместе с продаваемыми туда самолетами отечественного производства, так и для замены шин на других воздушных судах»,— полагает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Из рисков, которые могут притормозить проект в будущем, эксперты отмечают неопределенность с объемом и темпами производства МС-21. Кроме того, на его реализацию могут повлиять возможные проблемы с обеспечением стабильного качества в серийном производстве, а также высокие первоначальные инвестиции. Немаловажным фактором аналитики называют стоимость отечественных аналогов, поскольку на примере других импортозамещенных компонентов для авиации она может быть выше рыночной. Новая линия производства, в том числе, подразумевает длительный период окупаемости, который, с учетом обозначенных сумм, может растянуться на 8-13 лет, отмечает Анастасия Владимирова.

О планах по производству авиашин ранее заявляли АО «Кировский шинный завод» и ПАО «Нижнекамскшина».

