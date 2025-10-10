Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об отелях по всему миру, в которых останавливались знаменитости.

По случаю бархатного сезона давайте вспомним несколько настоящих гранд-отелей, которые хранят истории и память великих. Первый — Splendid Palace на острове Бююкада, построенный в 1908 году. Купола, красные ставни, фасады в стиле ар-нуво. Он задумывался как ответ дворцам французской Ривьеры и за более чем век успел принять Мустафу Кемаля, Эдуарда VIII с Уоллис Симпсон и Марию Каллас. Настоящая визитная карточка Принцевых островов. В Мадриде — это Ritz. Здесь бывали королевские особы, художники и писатели. Но одна из самых знаменитых историй — о том, как в ресторан отеля не пустили Герберта фон Караяна. Дирижер пришел без галстука, и правила оказались важнее, чем статус.

А в Марракеше это La Mamounia — любимое место Уинстона Черчилля. Он называл отель лучшим местом на земле для зимовки. И именно здесь писал свои знаменитые марокканские пейзажи. И, конечно, нельзя не вспомнить Baur au Lac в Цюрихе. Там останавливались Чарли Чаплин, Коко Шанель, Маргарет Тэтчер, Нельсон Мандела. Отель славился не только именами в книге гостей, но и тем, что стал обязательной частью маршрута для тех, кто путешествовал на Ривьеру и обратно. Без ночевки в Baur au Lac путь считался неполным.

Анна Минакова