Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, в зависимости от класса проекта меняются предпочтения покупателей по комнатности лотов.

В зависимости от класса проекта и стадии его строительной готовности в сегменте жилых новостроек меняются предпочтения покупателей по комнатности лотов. Зачастую небольшие форматы клиенты раскупают еще на этапе старта продаж. Но на структуру спроса влияет еще и локация. К началу осени 2025-го в строящихся домах премиум-класса на долю квартир с тремя и более комнатами приходилось около 14,5% спроса — это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали эксперты компаний «НДВ Супермаркет Недвижимости» и «Страна Девелопмент». С начала года объем продаж многокомнатных объектов подрос почти на 10,5%. Самый значительный прирост покупательской активности фиксируется в секторе лотов с тремя комнатами — им стали отдавать предпочтение на 15% чаще.

По данным брокеров, в Москве в реализации насчитывается 770 премиальных вариантов средней площадью 122 кв. м. Больше всего четырехкомнатных квартир предлагается в двух районах: Пресня и Филевский парк, это 180 и чуть больше 140 вариантов соответственно. Выбор покупателей премиального жилья в первую очередь определяется локацией, ценой и общим впечатлением от жилого комплекса, отмечают эксперты. Более 90% клиентов ориентируются на районы с насыщенной инфраструктурой, где удобно совмещать карьеру и семейную жизнь. Для 78% важно также, чтобы новый дом способствовал формированию ощущения принадлежности к жизни в престижном и уникальном месте.

