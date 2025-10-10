ФСБ задержала ижевчанку за финансирование украинских религиозных организаций

ФСБ задержала 48-летнюю жительницу Ижевска, причастную к финансированию украинских религиозных организаций. Они признаны в РФ нежелательными. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело о предоставлении средств иностранным организациям, признанным в РФ нежелательными (ст. 284.1 УК, до пяти лет лишения свободы). Следствие считает, что фигурантка состояла в этом объединении (название не оглашается) и была осведомлена о ее «противоправной деятельности». Деньги она перевела на банковский счет организатора сбора средств.

Противоправную деятельность обвиняемой пресекли следователи СУ СКР совместно с сотрудниками регионального УФСБ. Фигурантка задержана. Следствие ходатайствует об избрании ей меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.