Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, как был изобретен любимый многими продукт.

В начале XIX века французский кондитер Николя Аппер открыл миру сгущенку, обнаружив, что долгий нагрев с последующей герметичной укупоркой позволяет долго хранить молоко. Полвека спустя американец Гейл Борден добавил в сгущенку сахар. Молоко по рецепту Аппера стало находкой для молодых работающих матерей, подарив им возможность искусственного вскармливания. Медики, однако, идею не оценили и десятилетиями ворчали, что в консервированном молоке детям не хватает витаминов, а нерадивые мамы неправильно разводят его недостаточно чистой водой. А вот сладкий продукт Бордена споров не вызвал. Во время Гражданской войны в США его по достоинству оценили солдаты армии Севера. Уже через несколько лет сгущенка произвела фурор в Европе, а в конце XIX века молоко с сахаром уваривали уже даже и под Оренбургом. От гигиенистов претензий не поступало, ведь от подслащенной пилюли не откажутся даже отпетые моралисты.

