Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о достижении россиянина на Олимпиаде в Афинах в 2004 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

После того как СССР прекратил свое существование, в мужских беговых дистанциях на Олимпиадах представители нашей страны долгое время не побеждали. Все изменил Юрий Борзаковский: в 2004 году в Афинах он обошел всю элиту мирового бега на дистанции 800 м. Это была настоящая сенсация. Да, Борзаковский был классным бегуном, но в 2000-м в Сиднее он выступил неудачно, став шестым. И потом даже победы на других турнирах не приносили ему статуса суперзвезды, а пресса писала о его возможностях очень сдержанно, что неудивительно. На Олимпиаде в Афинах вместе с российским атлетом на беговой дорожке стояли признанные элитные спортсмены во главе с Уилсоном Кипкетером, датчанином кенийского происхождения, который был кумиром многих, в том числе, кстати, самого Борзаковского.

Но в 2004-м тренерский штаб учел всё, даже сроки акклиматизации. После стартового выстрела россиянин не спешил: он шел шестым, позволив именитым атлетам лидировать и терять силы. В середине дистанции стало казаться, что он слишком далеко отпустил соперников. Развязка наступила на последних 20 м дистанции. Спортсмен, словно в кино, обошел всех звезд и даже своего кумира, финишировав первым. Дальше были слезы, флаг, гимн и безумная популярность. Потом эту победу назовут одной из величайших в истории российского спорта. Еще бы, ведь в мужских беговых дистанциях на Олимпийских играх после этого россияне больше никогда не побеждали. Сам Юрий Борзаковский повторить свой успех тоже не смог. В нынешних реалиях такая победа тем более невозможна. Впрочем, тогда, в 2004 году, в невероятный успех россиянина тоже верили немногие.

Владимир Осипов