Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о выводах ученых, которые наблюдали за интервью Тейлор Свифт на протяжении ее карьеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Doug DuKane / Invision for Papa John's / AP Фото: Doug DuKane / Invision for Papa John's / AP

Диалект и тональность голоса может меняться на протяжении всей жизни в зависимости от места жительства, возраста и профессии. К таким выводам пришли ученые после наблюдения за Тейлор Свифт. На исследование ссылается журнал Nature. Проанализировав свыше 100 минут интервью певицы, ученые наблюдали акустические изменения гласных, которые бросались в глаза, например, в словах ride или two. Когда Свифт переходила от кантри к поп-музыке и меняла место жительства, ее гласные удлинялись, некоторые звуки становились «чище». Американская звезда переехала в Нью-Йорк, и ее речь очистилась от южных особенностей. Исследователи считают, что это было подсознательное приспособление к новому окружению. Изменилась и тональность голоса — он стал звучать ниже. Это ученые объяснили тем, что Свифт начала давать интервью на более важные темы — от социальных изменений до прав музыкантов. В таком случае более низкий голос показывает уверенность и автономность оратора.

В целом этот эксперимент — редкий случай, когда кто-то следил за изменениями акцента практически в режиме реального времени, на протяжении карьеры. Главный вывод, который сделали исследователи, в том, что наш акцент — не жесткая «привязка» к месту рождения, а гибкая часть личности. Мы можем адаптировать речь, чтобы «вписаться» в группу и подчеркнуть новую самоидентичность. Те, кто слушает нас годами, могут даже не заметить, что мы меняемся.

Анна Кулецкая