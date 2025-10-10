На Ставропольском крае более 21 тысячи пенсионеров получают «сельскую» надбавку
Более 21 тыс. пенсионеров Ставропольского края ежемесячно получают надбавку за длительный сельскохозяйственный стаж. Размер этой выплаты превышает 2,2 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Соцфонда.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
По информации ведомства, право на доплаты к пенсии имеют неработающие пенсионеры, отработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет. При начислении выплат учитывается трудовой стаж в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях сферы животноводства, растениеводства и рыбоводства. Всего в перечне 500 должностей.
Надбавка устанавливается автоматически при назначении страховой пенсии. Главным условием является проживание в сельской местности. В случае переезда в город выплата сохраняется.